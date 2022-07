Arrivano domani a Spilimbergo I Mellow Mood, uno degli eventi concerto di questa 44esima edizione di Folkest.

Arrivano domani martedì 5 luglio a Spilimbergo, in Piazza Duomo, alle 21.15, i Mellow Mood, uno degli eventi concerto di questa 44esima edizione di Folkest. I Mellow Mood, capitanati dai gemelli Lorenzo e Jacopo Garzia, nascono a Pordenone nel 2005 e negli ultimi anni si sono affermati come uno dei nomi più importanti del panorama reggae europeo. Giunti ormai al quinto album (“Large”, 2018), hanno partecipato ad alcuni dei festival più importanti del pianeta, come Rototom Sunsplash (Spagna), Eurockéennes (Francia), California Roots (USA) e Jamming Festival (Colombia). Dal 2015 curano La Tempesta Dub, sub-label dell’omonima e più conosciuta etichetta indipendente italiana. Il loro ultimo singolo “I And I Chant”, quarto estratto dal nuovo album la cui uscita è prevista il 19 agosto in Italia, e già uscito lo scorso 10 dicembre in collaborazione con l’etichetta statunitense Ineffable Records. Un'anticipazione del nuovo album in uscita il prossimo mese è quello che il pubblico di Folkest potrà sentire domani sera insieme alle loro canzoni “classiche" e singoli recenti.