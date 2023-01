Articolo Uno Isontino: Il Partito Democratico dia un segnale, la fase costituente in provincia di Gorizia non è mai partita

Oggi, 31 gennaio scade il termine per l’adesione formale alla fase costituente per il nuovo Partito Democratico, ma nell’Isontino tutto tace, anzi peggio. A spiegarlo in una nota piuttosto piccata è Articolo Uno che afferma di ave aderito convintamente alla costituente promossa dal PD per la ricostruzione di una sinistra riformista e progressista che riprenda le fila dell’interlocuzione con un elettorato smarrito e demotivato, nella speranza che possano essere messe da parte divisioni ormai superate e ripreso il percorso per la costruzione di una grande forza politica rappresentativa dei valori di solidarietà e difesa dei più deboli. Il percorso nazionale e regionale ha già visto, pur tra dubbi e contraddizioni, concretizzarsi passaggi significativi di confronto che stanno agevolando il dialogo tra tutti i soggetti protagonisti di questa fase. Nulla di tutto ciò a Gorizia. Sembra che il PD Isontino, o chi ne regge la guida, sia del tutto disinteressato, quando non infastidito dal progetto, privilegiando la strenua difesa delle, ormai scarse, rendite di posizione in ottica elezioni regionali e negando strenuamente ogni possibile confronto con i variegati mondi della sinistra fuori dal PD che potevano, e dovevano, essere coinvolte per ridare forza ed entusiasmo in questa difficile fase. Ci vediamo costretti a fare appello ai tanti amici e compagni che, dentro e fuori del PD isontino, hanno a cuore la ricostruzione di un grande partito di sinistra e ai vertici regionali di quel partito affinchè facciano comprendere alla dirigenza Isontina che la fase costituente non è un fastidioso orpello messo di traverso alle ambizioni di qualcuno, ma una fase fondamentale per ridare, fin dalle prossime regionali, cuore e respiro a un’alternativa di centrosinistra. Diversamente, Articolo Uno rivolgerà il suo sguardo con attenzione ad altre proposte politiche che, meglio del PD, stanno interpretando questo momento e appaiono più lucide e determinate a fronteggiare con intelligenza le forze del centrodestra.