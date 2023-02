“Articolo uno sarà della partita a sostegno di Moretuzzo nelle liste del Pd” così il segretario regionale Mauro Cedarmas

“Articolo Uno FVG sarà della partita a sostegno di Moretuzzo nelle liste del Pd.” Lo annuncia il segretario regionale Mauro Cedarmas. “Dando seguito, infatti, al nostro impegno nazionale e locale per la costruzione del “nuovo Pd” saremo presenti in tre circoscrizioni con nostri candidati Daniele Rosset a Pordenone, Massimiliano Pozzo a Udine e Sergio Persoglia a Trieste. Con queste candidature, accolte dal Partito democratico e dal suo segretario regionale, intendiamo portare il nostro fattivo contributo, affinché, anche in questa regione, sia possibile iniziare la ricostruzione di una nuova e grande forza della sinistra in grado di combattere le diseguaglianze, per una sanità pubblica efficiente, per l’assunzione piena del tema ambiente come paradigma di un nuovo sviluppo.

Spiace non poter dare un nostro contributo diretto nella realtà goriziana e Monfalconese con nostre indicazioni ma lavoreremo in ogni caso per il “nuovo Pd”.