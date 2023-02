Salute. Conficoni (PD): Servizio territoriale, incontro giovedì a Budoia

“Fedriga e Riccardi avevano promesso di migliorare il servizio sanitario regionale che, negli ultimi 5 anni, è invece peggiorato: carenza di medici di Medicina generale, guardia medica a singhiozzo, Pronto soccorso in sofferenza, Rsa chiuse e liste di attesa fuori controllo che spingono i cittadini a pagare visite ed esami”. Lo afferma in una nota il consigliere regionale Nicola Conficoni (Pd), aggiungendo che “se tutto questo sta succedendo non è solo a causa del Covid, ma arriva anche in seguito ad alcune penalizzanti decisioni assunte dalla Giunta che, dopo avere affossato l’Asfo con la nomina di Polimeni, ora spinge verso il privato. Una deriva che il Pd ha più volte denunciato e contrastato, convinto della necessità di rafforzare la sanità pubblica, unica a garantire l’universalità del diritto alla salute”. Lo stesso Conficoni interverrà giovedì 16 febbraio a Budoia (Pordenone) in occasione di un incontro sul tema “Salviamo la sanità pubblica”, organizzato dal Gruppo consiliare regionale del Partito democratico con inizio alle 20.30 nella sala consiliare del Comune in piazza Umberto I. In tale circostanza, verrà esaminata la situazione della sanità pubblica territoriale e regionale con la partecipazione della segretaria del locale circolo del Pd, Anna Ulian, della segretaria provinciale Patrizia Del Col e di Nicola Delli Quadri, medico e già direttore generale dell’Azienda sanitaria di Trieste.