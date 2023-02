Voto contrario del MoVimento 5 Stelle a legge immigrazione

Il Gruppo consiliare del MoVimento 5 Stelle ha votato contro la legge sull’immigrazione, approvata oggi dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. “Un provvedimento pregno di radicalizzazione e estremismo, senza dare alcuna risposta come da consolidata strategia della maggioranza che governa questa regione – afferma il capogruppo pentastellato, Mauro Capozzella -. Una legge che risponde a esigenze ideologiche e di propaganda elettorale, non certo alle reali necessità”. “Negli ultimi mesi, sia a livello nazionale che regionale, le associazioni di categoria hanno ribadito come i migranti sono indispensabili per mandare avanti il lavoro delle imprese – aggiunge il portavoce M5S -. A questa richiesta chiara della società civile, si risponde evocando mostri e con una visione stigmatizzante dello straniero, anche quando regolarmente presente sul nostro territorio”.