Open Sinistra FVG: voto negativo alla legge regionale in materia di immigrazione: Trasuda xenofobia ad ogni articolo

“Oggi in Consiglio Regionale come Open Sinistra FVG abbiamo espresso voto negativo alla legge “Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione” presentata dalla Giunta Fedriga. Questa norma abroga

la legislazione precedente ed è profondamente peggiorativa. Trasuda xenofobia ad ogni articolo, affrontando il tema dell’immigrazione solamente in termini di sicurezza e controllo. Sembra ignorare il

ruolo degli immigrati anche allo sviluppo economico e sociale di questa regione e li considera solamente come portatori di illegalità e insicurezza. Non interviene sul tema della tutela dei lavoratori immigrati che

spesso sono i più fragili e non considera la problematica dei richiedenti asilo, e dei titolari di protezione internazionale, fingendo che il fenomeno non esista. È molto grave inoltre che preveda che la Regione possa accollarsi spese per attrezzature a favore della Polizia di Frontiera, spese che in alcuni casi erano già state fatte, ma che evidentemente necessitavano di una norma esplicita per essere effettivamente impiegate. Questa norma abbruttisce per il registro – anche linguistico – con il quale sono espressi gli articoli, la nostra legislazione regionale e pone seri problemi etici per i cittadini che ritengono la solidarietà un principio fondante della nostra civiltà.” Così si è espresso Furio Honsell Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.