Cramars: Percorsi di sviluppo Bassa Orientale. Tavoli tematici per condividere le idee

Giovedì 16 febbraio 2023 alle ore 20:30 presso la Sala Civica di Aiello del Friuli la cooperativa Cramars dara vita a un percorso di animazione locale rivolto ai cittadini dei Comuni di Visco, Aiello, Campolongo Tapogliano e San Vito Al Torre. Condividere le proprie idee all’interno di tavoli tematici e definire insieme una strategia intercomunale di sviluppo sostenibile: questo è l’obiettivo di “PERCORSI DI SVILUPPO BASSA ORIENTALE” un percorso di animazione locale rivolto ai cittadini dei Comuni di Visco, Aiello, Campolongo Tapogliano e San Vito Al Torre organizzato dalla Cooperativa Cramars che da anni si occupa di animazione territoriale e sviluppo locale in collaborazione con Cristian Sedran consulente per le Pubbliche Amministrazioni ed esperto di finanziamenti pubblici. I tavoli a cui sarà possibile intervenire con le proprie idee e proposte sono organizzati in quattro macro-ambiti:

Tavolo 01: GIOVANI

Per far fronte alla condizione di isolamento sempre più marcato dei giovani il tavolo vuole essere uno spazio di ascolto e ricezione delle loro necessità in cui si possa immaginare attività, spazi e processi che contribuiscano a sensibilizzarli verso un futuro di comunità.

Tavolo 02: TURISMO E CULTURA

Un tavolo orientato alla definizione del patrimonio turistico e culturale del territorio in un’ottica di fruibilità condivisa riflettendo inoltre a come coinvolgere attori e operatori presenti sul territorio nella valorizzazione dei servizi esistenti.

Tavolo 03: COMUNITÀ ENERGETICHE E FONTI RINNOVABILI

Intende discutere proposte e riflessioni sui modelli energetici virtuosi e comunitari come le Comunità Energetiche e creare uno spazio di confronto sull’attuazione di progetti in materia di energie rinnovabili sul territorio (sui terreni rurali).

Tavolo 04: NUOVI ABITANTI PER I COMUNI

Come possono i Comuni della Bassa Orientale attirare nuovi abitanti per riattivare il tessuto sociale e sfruttare il patrimonio edilizio disponibile sul territorio e non utilizzato. Quali sono le risorse da valorizzare in una prospettiva di attrattività territoriale?