Articolo Uno su prematura scomparsa d Guglielmo Epifani

La morte di Guglielmo Epifani è una notizia che mai avremmo voluto sentire. Si è spento una persona intelligente e sensibile, che ha sempre lottato per la giustizia sociale e per l’emancipazione delle lavoratrici e dei lavoratori. Così lo è stato da uomo del Sindacato e della sinistra, da segretario generale della Cgil, da segretario nazionale del Pd e infine da fondatore di Articolo Uno e componente del gruppo parlamentare di Liberi e Uguali. Lo ricordiamo sempre disponibile, capace di trasmettere il senso di un lavoro collettivo e di serietà nelle scelte anche difficili e magari controcorrente. Il suo insegnamento resterà per sempre un punto di riferimento per tutta la sinistra italiana.

Carlo Pegorer