Asfaltature a Udine, la regia passa al Comune che gestirà i lavori sulle strade cittadine in accordo con gli operatori dei servizi

Non tutte le iniziative del Comune di Udine presentate in questi mesi sono condivisibili, alcune come quella sulla “sicurezza partecipata” addirittura negative, ma quanto presentato oggi è invece certamente operazione convincente. Parliamo del fatto che il Comune gestirà i lavori di asfaltatura delle strade cittadine evitando così che il medesimo tratto stradale sia oggetto in pochi mesi di rotture per lavori diversi trasformando così i manti delle vie in patchwork, moltitudini di toppe spesso approssimative. Ad ogni scavo infatti era necessario riasfaltare. Ma il Comune di Udine ora promette che non sarà più così, la regia passa all’amministrazione che coordinerà le varie esigenze. Almeno così spiega il Sindaco secondo cui Palazzo D’Aronco utilizzerà un sistema integrato per programmare e organizzare tutti gli interventi e redistribuire gli incarichi, sia privati che pubblici. Viene considerata una sorta di “banca asfalti” nel quale confluiscono le varie piccole asfaltature di ciascuno. Più facile a dirsi che a farsi, in passato lo scoglio era dato dal fatto che chi “rompeva” doveva riasfaltare. Ora il nuovo sistema prevede che se in una strada scavavano due o tre operatori, solo uno di essi si occupa della asfaltatura completa, e gli altri usano i “crediti” maturati sommandoli fino a poter asfaltare una via intera a loro volta. Il Comune interverrà, è stato spiegato, integrando i fondi mancanti. Con questo sistema, programmate 25 asfaltature in questa primavera, per un valore di 1 milione di euro circa, dei quali 80.000 a carico del Comune. Secondo l’assessore alla viabilità Ivano Marchiol va dato merito alla disponibilità degli operatori: “Ringrazio il servizio tecnico, e tutti i soggetti coinvolti, parlo di Tim, Acegas, Cafc, tutti gli operatori che hanno lavorato con la regia del Comune, ci organizziamo e riusciamo a ottenere come esito asfaltature di decine di vie e quindi un grande risultato per i cittadini, questo con ottimizzazione delle risorse pubbliche”.