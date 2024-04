Al voto, al voto. In Fvg sarà election day. Comuni al voto 8 e 9 giugno in concomitanza Europee

L’annunci ufficiale questa mattina in una nota della Regione: “Le elezioni per la nomina dei sindaci e dei consigli comunali nei 114 Comuni chiamati al voto in Friuli Venezia Giulia si terranno sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, in contemporaneo con le elezioni per il Parlamento europeo”. Lo ha confermato l’assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti dopo l’approvazione del relativo provvedimento da parte della Giunta regionale. Roberti ha quindi rimarcato che “tutte le amministrazioni comunali interessate dal voto hanno una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti e pertanto la chiamata alle urne avverrà senza turno di ballottaggio. Per quanto gli orari i seggi saranno aperti sabato dalle 15.00 alle 23.00 e domenica dalle 7.00 alle 23.00, mentre lo scrutinio delle schede per le amministrative si terrà lunedì 10 giugno, a partire dalle 14. Accorpando i due eventi elettorali vengono ridotti al massimo i disagi per gli istituti scolastici, che ospiteranno i seggi, e si ottiene un considerevole risparmio economico”.

Per l’anno 2024 sono previste le elezioni in 114 comuni.

Comuni con meno di 15000 abitanti – Enti interessati: 114

Ente Abitanti

AMARO 844

AMPEZZO 920

AQUILEIA 3.148

ARBA 1.274

ARTEGNA 2.882

ATTIMIS 1.683

BASILIANO 5.233

BICINICCO 1.811

BUDOIA 2.492

BUTTRIO 3.878

CAMINO AL TAGLIAMENTO 1.544

CAMPOFORMIDO 7.857

CAMPOLONGO TAPOGLIANO 1.132

CAPRIVA DEL FRIULI 1.617

CARLINO 2.702

CASSACCO 2.807

CASTIONS DI STRADA 3.694

CAVASSO NUOVO 1.501

CAVAZZO CARNICO 937

CERCIVENTO 652

CHIONS 5.100

CHIOPRIS VISCONE 682

CHIUSAFORTE 614

COLLOREDO DI MONTE ALBANO 2.192

CORDOVADO 2.726

CORNO DI ROSAZZO 3.118

COSEANO 2.045

DIGNANO 2.262

DOBERDO’ DEL LAGO 1.350

DOLEGNA DEL COLLIO 317

ENEMONZO 1.280

FAGAGNA 6.010

FANNA 1.480

FARRA D’ISONZO 1.671

FLAIBANO 1.095

FORNI AVOLTRI 515

FORNI DI SOPRA 923

FORNI DI SOTTO 548

FRISANCO 559

GONARS 4.554

GRADISCA D’ISONZO

6.370

GRADO 7.789

GRIMACCO 293

LESTIZZA 3.677

LUSEVERA 585

MAGNANO IN RIVIERA 2.273

MALBORGHETTO VALBRUNA 910

MANZANO 6.238

MARANO LAGUNARE 1.756

MARIANO DEL FRIULI 1.464

MEDEA 949

MEDUNO 1.504

MERETO DI TOMBA 2.530

MOGGIO UDINESE 1.621

MONRUPINO/REPENTABOR 857

MORSANO AL TAGLIAMENTO 2.680

MORTEGLIANO 4.814

MORUZZO 2.452

MOSSA 1.522

MUZZANA DEL TURGNANO 2.360

OSOPPO 2.826

PALUZZA 1.995

PASIAN DI PRATO 9.265

PASIANO DI PORDENONE 7.760

PAVIA DI UDINE 5.514

PONTEBBA 1.322

PORCIA 14.985

POVOLETTO 5.410

POZZUOLO DEL FRIULI 6.906

PRADAMANO 3.522

PRATO CARNICO 853

PRECENICCO 1.433

PREPOTTO 713

PULFERO 855

RAGOGNA 2.812

RAVASCLETTO 494

RAVEO 444

REANA DEL ROJALE 4.737

REMANZACCO 6.064

RESIA 933

RIGOLATO 369

RIVE D’ARCANO 2.358

RIVIGNANO TEOR 6.185

ROVEREDO IN PIANO 5.860

SAN DORLIGO DELLA VALLE – DOLINA 5.693

SAN FLORIANO DEL COLLIO 742

SAN GIOVANNI AL NATISONE 6.052

SAN LEONARDO 1.045

SAN LORENZO ISONTINO 1.506

SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO 1.453

SAN PIETRO AL NATISONE 2.086

SAN VITO AL TORRE 1.202

SAN VITO DI FAGAGNA 1.679

SANTA MARIA LA LONGA 2.313

SAPPADA 1.308

SAVOGNA D’ISONZO 1.694

SEDEGLIANO 3.704

SESTO AL REGHENA 6.301

SGONICO/ZGONIK 1.999

SOCCHIEVE 860

STARANZANO 7.246

STREGNA 304

TERZO DI AQUILEIA 2.729

TRAMONTI DI SOPRA 271

TRAMONTI DI SOTTO 339

TRASAGHIS 2.099

TREPPO GRANDE 1.699

TRIVIGNANO UDINESE 1.564

TURRIACO 2.806

VENZONE 1.953

VERZEGNIS 838

VILLA SANTINA 2.170

VISCO 816

ZUGLIO 552