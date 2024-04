Palmanova, recupera pasquetta con una domenica sui prati: Pic-nic, laboratori, passeggiate, danze e attività sportiva

Dopo il maltempo della giornata di Pasquetta, a Palmanova si preannuncia una domenica soleggiata e dal clima mite, ideale per riproporre molte delle attività previste inizialmente per lunedì 1 aprile. Sui prati tra Porta Udine e Porta Aquileia, sarà possibile vivere una giornata tra pic-nic, sport e attività all’aria aperta, giochi e sport, lavoratori per bambini, visite guidate e passeggiate nell’ampio parco storico dei Bastioni della Fortezza UNESCO di Palmanova. Domenica 7 dalle 10 di mattina in poi, tutti potranno organizzarsi un autonomia per un pic-nic sui Bastioni, oppure gustare, nello stand gastronomico ProPalma, piatti caldi di carne grigliata, patate fritte, panini vegetariani o con salsiccia, bevande, vino e birra. Sempre sui Bastioni tra Porta Udine e Porta Cividale, laboratori didattici per bambini di mosaico, aquiloni, tessitura e giochi di legno (prenotazioni Infopoint ProPalma oppure www.propalma.it). Attività anche con la Croce Rossa sezione di Palmanova. Non mancheranno poi danze, musica e canti con melodie cantate e danzate della tradizione popolare e della musica balcanica, percorsi Nordic Walking e corsa.

Dalle 10, visite guidate al labirinto del leone e alle fortificazioni di baluardo Donato. Informazioni sul posto all’Infopoint ProPalma allestito sui bastioni. In centro storico sarà aperta la sala multimediale e saranno proposte animazioni in piazza.

“Sarà una domenica immersi nella natura, una domenica in cui divertirsi all’aria aperta, gustare qualcosa in compagnia e scoprire la bellezza dei Bastioni UNESCO di Palmanova. Abbiamo voluto recuperare le attività inzialmente previste a Pasquetta e che, a causa del cattivo tempo, non si sono potute svolgere. Soprattutto in questo periodo dell’anno, il Parco Storico dei Bastioni è un luogo meraviglioso, dove natura e storia si trovano in un connubio ideale e dove famiglie, ragazzi, anziani e bambini, possono passare giornate in serenità e allegria”, dichiara il Sindaco Giuseppe Tellini.

E aggiunge Silvia Savi, assessore a Cultura, Turismo e attività produttive “Ci sembrava giusto dare la giusta cornice alle tante associazioni che collaborano ogni anno alla Pasquetta sui Bastioni. Un grande lavoro che valorizza la città di Palmanova e per cui dobbiamo ringraziale. Domenica sarà una giornata soleggiata con clime mite, ideale per passare una domenica all’aria aperta. Invitiamo tutti a organizzare un pic-nic sui prati di Palmanova”.