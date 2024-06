Assemblea donne di Udine: riflettere su salute e servizi sociali ripartendo dal manifesto “La cura della città”

A seguito dell’incontro tenutosi con la Giunta Comunale il 5 aprile scorso e in vista dell’incontro stabilito per settembre con il Sindaco, le Donne di Udine si sono riunite in assemblea per condividere e riflettere sui temi trattati e per proseguire l’analisi della situazione socio-sanitaria, alla luce delle gravi problematiche che i cittadini e le cittadine vivono costantemente in termini di risposte di salute e di servizi sociali.

Hanno condiviso l’importanza dell’incontro stesso, terminato con l’impegno del Sindaco a dare una risposta al Documento che era stato presentato, in primis il preciso impegno a riattivare i Piani di Zona e a sostenere il rilancio dell’attività del Consultorio pubblico udinese, in collegamento con le scuole.

Si è ribadito il ruolo fondamentale degli amministratori locali in termini di indirizzo e programmazione socio-sanitaria. Si è evidenziato che il Comune di Udine è il capofila dell’Ambito socio assistenziale di Udine e detiene la Presidenza della Conferenza dei Sindaci dell’ASUFC. In virtù della rilevanza della sua posizione le Donne di Udine auspicano che il Comune dia un segno anche a livello regionale ed essere esempio di attivazione di buone pratiche partecipative e innovative, per rispondere agli emergenti e urgenti bisogni della cittadinanza.

Le Donne di Udine intendono rinforzare un rapporto di rappresentanza del collettivo che ha redatto Il Manifesto “La cura della città” e i rappresentanti eletti che già in campagna elettorale si erano impegnati sottoscrivendo lo stesso documento.

Il manifesto LA CURA DELLA CITTÀ