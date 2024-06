Movimento 5 Stelle FVG – La coordinatrice regionale Elena Danielis chiede le dimissioni di Mauro Capozzella

“Ieri sera, nel corso della riunione regionale on line del Movimento 5 Stelle, a causa di un microfono lasciato inconsapevolmente aperto, decine di attivisti hanno potuto ascoltare attoniti una conversazione tra un iscritto e il coordinatore provinciale di Pordenone Mauro Capozzella, riconoscibilissimo dalla voce, che non era collegato con il suo account e che evidentemente ascoltava la riunione attraverso il collegamento dell’altro”, si apre così un comunicato stampa della Coordinatrice regionale M5S Elena Danielis.

“Capozzella, prosegue la nota, ha fatto delle affermazioni pesanti, offensive ed ha palesemente espresso la volontà di minare il coordinamento del Friuli Venezia Giulia del Movimento 5 Stelle. Certe affermazioni non sono accettabili, tanto più che sono la conferma di un atteggiamento distruttivo che lo stesso Capozzella ha tenuto in diverse occasioni anche di recente. Anche in questo caso, convocato, al pari degli altri coordinatori provinciali per fare un intervento, si è astenuto dal dare un contributo fattivo. Questa attitudine mina l’organizzazione e i risultati della provincia che gli era stata affidata. Ho quindi chiesto pubblicamente, in piena trasparenza, le sue dimissioni”.