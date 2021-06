Assessore alla salute Fvg afferma di avere la coscienza in ordine…

Diranno che è tutta colpa di Astrazeneca e del Governo, però, al momento, nella classifica nazionale dei vaccinati la nostra piccola terra si trova all’ultimo posto tra i sanitari e quartultima tra gli over 60. Risparmiamoci dal guardare altre categorie di vaccinati: è meglio.

Siamo poi molto preoccupati perché il nostro responsabile della salute regionale, nei giorni scorsi, ha evidenziato di avere la coscienza in ordine perché ha fatto tutto il possibile. In verità, sono i tecnici che assumono le decisioni e perseguono gli obiettivi, vero? Lui sta a guardare e pensa al privato!

Zihal