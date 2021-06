Martedì prossimo 29 giugno la “ex Iena” Debora Villa al Parco Europa di Cervignano

Il programma della stagione artistica di teatro comico e musica del Teatro Pasolini al Parco Europa Unita di Cervignano si conclude martedì 29 giugno (inizio ore 21.00) con l’ultima dei suoi protagonisti: tocca alla ex “Iena” Debora Villa salire sul grande palco dell’arena all’aperto, per una serata di leggerezza e risate intelligenti scatenate dalla verve di una delle protagoniste indiscusse dell’intrattenimento comico italiano.

Debora Villa ha scelto Cervignano per festeggiare con il suo nuovo spassoso recital Venti di Risate! proprio i 20 anni di una brillante carriera tra cinema, teatro, radio e tanta, tantissima tv. Fra gli show che l’hanno resa popolare e amata fra il pubblico vanno ricordati Camera Cafè (era lei l’irresistibile segretaria Patti della celebre sit com), Le Iene, Zelig, Colorado, Pechino Express, la sit com Così fan tutte, e alcune fiction come Benvenuti a tavola - Nord vs Sud (nella parte di Elisabetta Conforti), I Cesaroni (sesta serie), Alex &Co (è l’amata la bidella Nina), Snooze - Ogni benedetta mattina e Matrimoni e altre follie. La sua comicità è consegnata anche a due libri, Amo un bastardo (ma non è il mio cane) (Mondadori 2010) e Donne che corrono dietro ai lupi (Cairo 2012).

La comica di origine milanese, salirà dunque sul palco del Parco Europa (500 i posti a disposizione del pubblico, biglietti ancora disponibili in prevendita) con gli sketch che l’hanno resa famosa e amata tra il pubblico.

Uomini, donne, affanni, sogni, illusioni, frastuoni, emozioni co(s)miche, tra favole e cronache, Debora Villa è un’onda travolgente, cinica e intelligente.

Gli abbonati del Teatro Pasolini potranno accedere allo spettacolo con il loro abbonamento di prosa e formula omnibus.

Per informazioni e prevendite: Biglietteria del Teatro Pasolini, piazza Indipendenza, aperta con il seguente orario: martedì, mercoledì e venerdì ore 16-18, giovedì e sabato ore 10-12. t. +39. 0431.370273 , biglietteria@teatropasolini.it. Biglietti online circuito vivaticket. www.teatropasolini.it