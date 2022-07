Assestamento di bilancio Fvg: Liva (Pd), politica di spesa senza struttura

“Fra Pnrr, programmazione europea, fondi e bandi nazionali, ci avviciniamo ai 5 miliardi arrivati in Fvg: dovrebbero servire ad avere un sistema Regione, più innovato, resiliente e competitivo. Puntando a questi obiettivi oggi si dovrebbe anche discutere un assestamento di oltre 700 milioni. A scorrere le poste di bilancio e le dichiarazioni della Giunta pare il contrario: Bini si vanta di aver fatto finanziamenti ‘a pioggia’ per 53mila aziende mentre Riccardi stanzia solo un milione per i servizi socio assistenziali del Comuni su 131 per la sanità. E’ una politica di spesa senza struttura, che non rafforza il sistema industriale, formativo, sanitario, agricolo. Quando finiranno i soldi cosa resterà?”. Lo afferma il responsabile Economia del Pd Fvg Renzo Liva, commentando l’assestamento di bilancio regionale all’attenzione del Consiglio regionale. “Quello che spendiamo deve servire a creare leve di sviluppo e di ricchezza perché – aggiunge Liva – prima o poi il debito nazionale lo dovremo pagare anche noi”.