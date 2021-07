Assestamento di bilancio, Liguori (Cittadini): «Più risorse per il co-housing, soluzioni abitative in cui gli anziani vivono insieme vincendo la solitudine»

«Abbiamo chiesto tramite un emendamento di allocare ulteriori risorse economiche per il co-housing, non case di riposo ma soluzioni abitative in cui gli anziani autosufficienti possono vivere insieme facendosi compagnia e vincendo la solitudine. Nella nostra regione l’indice di vecchiaia, cioè il rapporto tra percentuale di popolazione ultrasessantacinquenne e popolazione in età 0-14, è passato da 190 del 2011 a 224,1 del 2019 e questo dato dimostra quanto, in futuro, sia necessario investire sulla promozione del benessere degli anziani. Visto che una delle strade per raggiungere l’obiettivo è puntare anche sulle forme innovative di coabitazione per gli anziani autosufficienti, ho chiesto di allocare 50mila euro per tale strumento, utile a contribuire al mantenimento dell’autonomia delle persone». Spiega così l’emendamento al ddl assestamento di bilancio la consigliera dei Cittadini, Simona Liguori. «Per supportare la permanenza della persona anziana più a lungo possibile nel contesto domiciliare in alternativa al ricovero in strutture residenziali – aggiunge Liguori – abbiamo chiesto anche ulteriori sostegni per la formazione delle badanti».