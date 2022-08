Ateneo friulano: Ghiacciai e crisi climatica, eventi 1 e 2 settembre

Sensibilizzare l’opinione pubblica sugli effetti dei cambiamenti climatici in atto è l’obiettivo di “Climbing for Climate”, iniziativa promossa dalla Rete delle Università per lo Sviluppo sostenibile e dal Club Alpino Italiano, giunta alla quarta edizione e tra i cui aderenti figura anche l’Ateneo friulano. Gli appuntamenti in programma in Friuli Venezia Giulia si terranno l’1 e 2 settembre, grazie alla collaborazione tra le Università di Udine e Trieste, Cai FVG, Legambiente FVG e la “Carovana dei Ghiacciai”. Una campagna itinerante, quest’ultima, che monitora lo stato di salute dei ghiacciai alpini, minacciati dalla crisi climatica, e la cui terza edizione si chiuderà proprio con la tappa in regione (1-3 settembre). Nella mattinata di giovedì 1 settembre è prevista la salita al ghiacciaio occidentale del Montasio. Il ritrovo sarà alle ore 8:30 al Rifugio Fratelli Grego, in località Sella Sompdogna. Alle 11.30, l’arrivo alla fronte e la seduta di inquadramento del ghiacciaio. Il monitoraggio e l’osservazione delle morfologie glaciali saranno a cura di Federico Cazorzi del Comitato Glaciologico Italiano e dell’Università di Udine. Parteciperanno gli alpinisti Nives Meroi e Romano Benet, testimonial della “Carovana dei Ghiacciai”. Seguirà il pranzo al sacco e, alle 14, il “Saluto al Ghiacciaio”, un omaggio alla bellezza e al servizio che svolge. Il rientro a Sella Sompdogna è previsto intorno alle 16. La partecipazione all’evento è gratuita, ma gli interessati devono iscriversi attraverso un apposito link: https://bit.ly/3QYKIdf. Necessari, inoltre, abbigliamento da montagna e scarponi da trekking. Le attività potranno subire modifiche o cancellazioni in funzione delle condizioni meteorologiche. Alle 11.30 di venerdì 2 settembre, a Tarvisio, presso l’enoteca Macoratti in piazza Unità 13, sarà proposto l’evento “Aperitivo scientifico - Appunti di viaggi tra i ghiacciai”, con Vanda Bonardo di Legambiente; Renato Colucci del Comitato Glaciologico Italiano, Cnr-Isp e Università di Trieste; Valter Maggi del Comitato Glaciologico Italiano e Mario Di Gallo di Legambiente FVG. Nel pomeriggio, a Malborghetto, Palazzo Veneziano ospiterà dalle 17.30 l’incontro “Attacco al verde: acclimatamenti delle piante a un clima che cambia”, con Valentino Casolo dell’Università di Udine e Francesco Petruzzellis dell’Università di Trieste. Prima della conferenza sarà consegnata la Bandiera Verde di Legambiente al Comune di Malborghetto-Valbruna. locandina CFC4-2022-FVG