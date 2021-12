Ateneo friulano: Il ministro Patrizio Bianchi al seminario del Dipartimento di Scienze economiche e statistiche

Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, interverrà oggi, venerdì 10 dicembre, al seminario sul tema “Crescita e competenze per lo sviluppo”, organizzato dal Dipartimento di Scienze economiche e statistiche (DIES) dell’Università di Udine. L’appuntamento è online dalle ore 11 sulla piattaforma Microsoft Teams. Per partecipare, inviare una email all’indirizzo simone.tonin@uniud.it. L’iniziativa si svolge nell’ambito dei corsi di laurea triennale in Economia e commercio e di laurea magistrale in Economics – Scienze economiche. Il ministro Bianchi è stato professore all'Università di Udine dove ha contribuito alla creazione del corso di Economia e commercio quando, negli anni Ottanta, fu fondata l’allora Facoltà di Economia. Al seminario per l’Ateneo interverranno: il prorettore vicario Angelo Montanari; il direttore del DIES, Andrea Garlatti; la coordinatrice dei corsi di laurea in Economia e commercio ed Economics – Scienze economiche, Francesca Busetto.