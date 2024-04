Attività socio-culturale di via Percoto: Due anni di Spazio35! Venerdì con il gruppo Jali Babou Saho e Dj Cic.1

Venerdì 3 maggio 2024 Spazio35 e Associazione Constraint ETS apriranno le porte dello spazio socio-culturale di via Caterina Percoto 6 per festeggiare con il quartiere e la cittadinanza i due anni di attività.

Dalle 19.00 il gruppo Jali Babou Saho e successivamente Dj Cic.1 riempiranno la sala polifunzionale e lo spazio urbano con musiche provenienti da tutto il mondo.

Nel progetto Jali Babou Saho, la Kora (strumento a corde molto diffuso in Africa Occidenteale) è la regina indiscussa. Con chitarra e contrabbasso riesce a creare suoni e visioni che portano la mente in luoghi lontani. Questo strumento è diffuso in tutti i popoli Mandinka dell’Africa occidentale, dove il suonatore di kora viene detto jali ed in genere appartiene a una famiglia di griot, ovvero di cantastorie.

Il cantastorie di questo progetto è Jali Babou Saho musicista del Gambia, accompagnato da Luca Zennaro alla chitarra e da Simone Serafini al contrabbasso.

A seguire DJ Cic.1 porterà la musica afroamericana ad accompagnare buffet ed aperitivo offerti da Tommy Bar e Associazione Constraint ETS.

Dj Cic.1 attivo sulla scena musicale dal 2010, anno in cui vince con il duo “Old Inside Sound” il dj contest dell’ Homepage Festival di Udine, suona in Club, Festival ed eventi legati al Freestyle e alla Street Culture in tutto il Nord est e Slovenja (SnowSonic, CJF Music Festival, Flow Grind, BassCamp…).

Questo appuntamento vuole essere un ringraziamento al quartiere ed alla cittadinanza della partecipazione e dell’affetto dimostrati da gennaio 2022, anno di apertura dello spazio.

Per farlo Associazione Constraint ETS, organizzatrice dell’evento e creatrice del progetto Spazio35, anche in questo caso vuole continuare nell’attività di divulgazione della multiculturalità presentando all’interno del quartiere di Borgo Stazione un concerto che racconta la tradizione dell’Africa Occidentale e che mette assieme musicisti con provenienze culturali differenti.

Questo evento è parte del progetto Nuovi Binari 2023-2024 sostenuto da Regione Friuli Venezia Giulia, Fondazione Friuli, Banca 360 Fvg.

Partner fondamentali dell’evento, alcune attività presenti sul territorio di Borgo Stazione: Tommy Bar, Tipografia Marioni, Peccol Vini, Time For Africa, Furclap.

Dall’inizio del 2024 Associazione Constraint ETS ha proposto presso Spazio35, sede dell’Associazione stessa, un ricco programma di incontri e laboratori su molteplici tematiche con l’obiettivo di arricchire la comunità locale.

Tra febbraio e aprile si è tenuto il corso gratuito di Italiano per stranieri, in collaborazione con la Cooperativa Codess FVG, con una partecipazione di più di 50 residenti provenienti da altre parti del mondo (Marocco, Camerun, Bangladesh, Pakistan, Scozia, Argentina, Filippine, Brasile, Ucraina, Armenia, Cina, ecc.).

Grande partecipazione anche per gli incontri di divulgazione del linguaggio audiovisivo L’Avventura del Cinema. Attraverso una serie di incontri gratuiti tenuti dal regista e musicista Benedetto Parisi c’è stata l’opportunità di approfondire la comprensione del mondo cinematografico dall’ideazione alla realizzazione.

A marzo, inoltre, si è tenuto il corso di formazione e di approfondimento sulla produzione cinematografica Corso di Sceneggiatura e Produzione Audiovisiva con la regista di esperienza internazionale Aurora Ovan, occasione unica di apprendimento e crescita nel campo della cinematografia che ha visto la partecipazione di persone di diversa esperienza e differenti età.

Si sono appena conclusi, invece, gli Aperitivi Europei, due di quattro incontri pensati per divulgare il funzionamento dell’Unione Europea in vista delle prossime elezioni.

Una serie di incontri che, in un contesto informativo e di coinvolgimento civico, grazie agli interventi di Lucia Tomada Magris, ex funzionaria del Parlamento Europeo, hanno voluto indagare ed esplorare il funzionamento dell’Europa e il suo impatto sulla vita quotidiana dei cittadini.

Proprio in questi giorni, infine, si sono aperte le iscrizioni ai laboratori organizzati da Associazione Constraint ETS e che Spazio35 ospiterà in primavera/estate, ovvero la seconda edizione del corso di teatro, quest’anno dal titolo Spazi Sottili – docenti gli attori Klaus Martini e Carla Vukmirovic – ed il ritorno de L’Atelier en français, un laboratorio di lingua francese organizzato dalla scuola Solo Francese.

Il primo laboratorio vuole far vivere il teatro come occasione per conoscere gli altri e favorire lo scambio intergenerazionale, per arricchire l’esperienza di ogni singolo, mentre nel laboratorio di francese, attraverso attività ludiche e creative guidate da un’insegnante madrelingua, i giovani partecipanti, ragazze e ragazzi dai 9 ai 13 anni, avranno modo di immergersi nella lingua di Molière in maniera coinvolgente e stimolante (per info e iscrizioni ai corsi visita il sito https://www.spazio35udine.it/ o scrivi a info@spazio35udine.it)

Gli eventi del 2024 si riallacciano alle attività proposte in questi due anni da Spazio35 che per sua natura si fonda sul concetto dell’unire prima di aggiungere, con l’intento di valorizzare Borgo Stazione ed il territorio cittadino attraverso proposte socio-culturali di valore per la crescita di una comunità più consapevole e partecipata.

Da qui, quindi, a distanza di 2 anni esatti dall’inaugurazione, la volontà di Spazio35 di festeggiare il suo compleanno venerdì 3 maggio dalle ore 19, offrendo un momento di convivialità e di musica a tutte le persone che credono nel progetto e che frequentano o vogliono conoscere per la prima volta lo spazio.

Associazione Constraint ETS

L’Associazione Constraint ETS, originariamente fondata nel 2015 come magazine online, ha costantemente perseguito l’obiettivo di inclusione culturale, sociale e generazionale, abbattendo barriere e riducendo il divario tra i creatori di eventi culturali e pubblico, con particolare attenzione alla fascia d’età compresa tra i 18 e i 35 anni.

A partire dal 2017, l’Associazione ha consolidato collaborazioni significative con i principali protagonisti della scena culturale locale, tra cui il CSS Teatro Stabile d’Innovazione del Friuli Venezia Giulia, il festival vicino/lontano, l’IRES (Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia), l’Università degli Studi di Udine, Witness Journal Udine, Time for Africa, Cooperativa Altreforme, e molti altri.

Spazio35

Situato in Via Caterina Percoto 6, nel cuore di Borgo Stazione, Spazio35 è uno spazio culturale e sociale che ospita una sala polifunzionale, un coworking per liberi professionisti, una sala riunioni e la sede dell’Associazione Constraint ETS.

Fondata nel 2021, l’associazione condivide e sviluppa le finalità di Spazio35, creando così un ambiente accogliente aperto al dialogo, agli incontri e all’immaginazione e creatività di ognuno. Spazio35 si impegna a ridurre le disuguaglianze economiche e sociali, promuovendo una comunità unita e consapevole.