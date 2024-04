Convegno L’Europa che vorrei, organizzato dall’Università delle LiberEtà del Fvg

Venerdì 3 maggio 2024 dalle 14.30, l’Università delle LiberEtà del FVG – ETS (via Napoli 4 a Udine) ospiterà il convegno “L’Europa che vorrei”, in vista della giornata dell’Europa. Attraverso gli interventi dell’Europarlamentare On. Elisabetta Gualmini, della Presidente Pina Raso, degli ambasciatori EPALE e di varie personalità, si offrirà l’occasione di riflettere sull’importanza dei valori europei e dello sviluppo della cittadinanza attiva. Evento a ingresso libero, previa prenotazione (libereta@libereta-fvg.it) con possibilità di seguirlo online.

Durante le visite al parlamento Europeo organizzate dall’Università delle LiberEtà del FVG, la Presidente Pina Raso – assieme ad una nutrita rappresentanza di associati dell’ente – ha avuto modo di incontrare l’Europarlamentare Elisabetta Gualmini. Da questo incontro nasce L’EUROPA CHE VORREI, un convegno fortemente voluto da Raso, promosso in collaborazione con l’Agenzia Erasmus+ INDIRE e con il coinvolgimento degli Ambasciatori Erasmus+ Educazione degli adulti del Trentino Alto Adige. Appuntamento alle 14:30 di venerdì 3 maggio 2024, presso la Sala Convegni dell’Università delle LiberEtà del FVG (via Napoli 4 a Udine, ingresso da via Caltanissetta 35). Il programma è disponibile sul sito www.libereta-fvg.it. Per prenotazioni inviare una mail a libereta@libereta-fvg.it.

L’evento si svolgerà in tre parti e metterà in luce le opportunità promosse dai programmi comunitari per la formazione e il volontariato internazionale.

Il tema della prima parte sarà “La democrazia europea”, dando spazio ai valori di libertà, solidarietà, uguaglianza, rispetto della dignità umana e dei diritti di tutti. Oltre alla Presidente Pina Raso, interverranno l’Europarlamentare On. ELISABETTA GUALMINI, SARA PAGLIAI (Coordinatrice ERASMUS+ INDIRE) e LORENZA VENTURI (Capo Unità Erasmus+ settore Educazione degli Adulti e Capo Unità EPALE, Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE), FIAMMETTA MICHELACCI (Agenzia Nazionale Erasmus+) e ELENA FAGGI (Ambasciatrice Erasmus+ EDA per il FVG).

Nella seconda parte verrà esplorato il tema de “Il senso di appartenenza europeo”. Interverranno LAURA STEFANELLI (ambasciatrice Erasmus+ EDA del Trentino Alto Adige) e MADDALENA RECLA (CSV Trentino e Cabina di Regia Trento Capitale Europea del Volontariato).

Nella terza parte “Parola ai giovani – Dalle scuole multiculturali alle scuole internazionali: l’importanza della dimensione europea nei CPIA” condotto da FLAVIA VIRGILIO (Dirigente scolastica CPIA di Udine).

All’ingresso, verranno messi a disposizione dei post-it in cui i partecipanti potranno rispondere alla domanda “Che Europa sogno?”. Le risposte verranno presentate e commentate a conclusione dell’incontro, favorendo il dibattito e il confronto tra tutti i presenti. Al termine dei lavori ELISA RAPETTI (ambasciatrice del Trentino Alto Adige) coinvolgerà insegnanti e studenti nella lettura e nel commento dei POST-IT.

Tra un intervento e l’altro, spazio alla musica e al dialogo fra le culture dei popoli europei verrà dato dall’intermezzo musicale a cura di Valentina Volpe Andreazza, mezzosoprano e fondatrice del movimento Music4Diplomacy, accompagnata dalla violinista Valentina Danelon, in collaborazione con l’Associazione RimeMuTe.