Audizione in II Commissione dell’Assessore al Turismo Bini e dei vertici di Promo Turismo FVG. il commento di Open Fvg

“Oggi in Consiglio Regionale in Commissione Turismo vi è stata l’audizione dell’Assessore Bini e dei vertici di Promo Turismo FVG. Hanno presentato in modo trionfalistico, a loro parere, le loro strategie di comunicazione. Come Open Sinistra FVG abbiamo criticato il carattere troppo teorico delle loro strategie poco correlate alle attività economiche e culturali specifiche della regione. Abbiamo poi espresso forti dubbi sull’efficacia dello slogan “Io sono FVG” che a nostro avviso è un anacoluto poco accogliente, in quanto sbatte in faccia ad un potenziale turista un aspetto identitario che non suona inclusivo. Abbiamo invitato a mirare la comunicazione su eventi più specifici in modo da misurarne in modo più diretto l’efficacia. Abbiamo infine raccomandato maggiore attenzione al turismo montano estivo e sostenibile migliorando segnaletiche ed infrastrutture.” Così si è espresso Furio Honsell, Consigliere Regionale di Open Sinistra FVG.