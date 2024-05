Domenica la prima camminata dei 4 venti contro la paventata variante Cimpello-Sequals-Gemona

Il comitato per la tutela della strada 4venti e delle colline Moreniche organizza la prima camminata dei 4 venti per sensibilizzare sui danni al patrimonio naturale, storico e architettonico che deriverebbero dalla variante Cimpello-Sequals-Gemona che si svolgerà domenica prossima 2 giugno. partenza dall’oasio faunistica dei Quadri a Fagagna alle ore 9. Contro l’ipotesi di questo ennesimo sfregio ad una delle zone paesaggisticamente più preziose del Friuli sono state raccolte in poche settimane oltre 11000 firme.