Audizione Ordine infermieri in Commissione Politiche Europee del Senato. Sanità: Rojc (Pd), carenza infermieri è vulnus da risolvere

“Siamo di fronte a una carenza di personale infermieristico e a uno scarso interesse per le scuole infermieristiche che rappresentano un grave vulnus del Sistema sanitario nazionale”. Così la senatrice Tatjana Rojc, capogruppo del Pd nella Commissione Politiche Europee a Palazzo Madama, a seguito dell’audizione di Barbara Mangiacavalli, presidente della Federazione Nazionale Ordini Professioni infermieristiche (FNOM) che ha esposto “le gravi difficoltà in cui versa un comparto professionale determinante per la vita dei cittadini”. Precisando che “l’audizione è stata fortemente voluta dal gruppo del PD”, Rojc ha sottolineato che “bisogna fermare il continuo depauperamento delle professioni infermieristiche, femminilizzate per il 70% soprattutto nei settori di assistenza e ostetricia”. Rojc ha anche chiesto di “aprire un serio confronto politico per un settore della sanità pubblica che sta vivendo un momento particolare anche a causa della pandemia che ne ha evidenziato carenze, rendendo il sistema più fragile”. Per la senatrice dem “sono da affrontare questioni come la violenza contro il personale sanitario, l’innovazione dei contratti di lavoro che possa far conciliare la vita privata e il lavoro, garantire il progresso di carriera per le donne, l’unificazione dei contratti tra pubblico e privato, come richiesto all’Italia anche dall’UE”.