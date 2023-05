Autonomia differenziata, come cambiano gli equilibri: Convegno Cgil a Udine

A che punto è l’iter del disegno di legge Calderoli sull’autonomia differenziata, varato dal Consiglio dei ministri a marzo? Quali sono i nodi da sciogliere nel suo percorso attuativo? E quali sono i rischi legati al nuovo rapporto e ai nuovi equilibri che si profilano tra Stato e Regioni, in un modello che, secondo i timori di molti, rischia di accentuare gli squilibri tra le diverse aree del Paese? Se ne parlerà lunedì 8 maggio a Udine, nel convegno dal titolo “Autonomia differenziata: più soli e meno solidali?”, che si terrà con inizio alle 15 nel salone della Camera del lavoro, in via Gio Batta Bassi 36, su iniziativa della Cgil Friuli Venezia Giulia. Ai lavori, che saranno aperti dal segretario regionale Villiam Pezzetta, parteciperanno tra gli altri Marco Cucchini, politologo e costituzionalista dell’Università di Udine, e Christian Ferrari, della segreteria nazionale Cgil, che terrà l’intervento conclusivo, previsto attorno alle 17.