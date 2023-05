Lorena Russian rieletta responsabile provinciale Movimento Donna Impresa Gorizia

Lorena Russian, titolare assieme al marito di un’azienda ortofrutticola nell’Isontino, è stata rieletta responsabile provinciale Movimento Donna Impresa Gorizia. Al suo fianco le vicepresidenti Natasa Kocijancic e Michela Bront, mentre a far parte del consiglio provinciale in carica fino al 2028 saranno Raffaella Cocco, Anna Ross, Sara Devetak, Donatella Spollero, Martina Vetrich, Sabrina Lubiana, Silvia Filippi, Marina Sfiligoi, Giuliana Sessi e Irina Gabrovich.

L’incontro per le nomine, presente il direttore di Coldiretti Gorizia Ivo Bozzato, è stato un momento di bilancio e un’occasione per parlare della progettualità della Confederazione; temi all’ordine del giorno, il disegno di legge che vieta la produzione, vendita e commercializzazione di cibi sintetici, la difesa e la valorizzazione del made in Italy e il ruolo dell’imprese agricole femminili.

«Ringrazio per l’opportunità di poter continuare il percorso con un’associazione come Coldiretti che ho l’onore di rappresentare – le parole di Russian –; le battaglie che ci aspettano sono molte, in particolar modo ci vedranno coinvolte direttamente nell’educazione alimentare con il nostro cibo, nella battaglia sulla carne sintetica, con più di 500mila firme raccolte e con il sostegno del governo. E continueremo ad essere presenti nelle scuole con la stagionalità, biodiversità e innovazione agricola».

All’eletto coordinamento Movimento Donne della provincia di Gorizia sono stati inviati i migliori auguri di una proficua continuazione e buon lavoro da parte della presidente della Federazione Angela Bortoluzzi.