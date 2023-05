A Remanzacco presentazione del libro per bambini “Yoga che emozione”

Con grande emozione proprio come recita il titolo dell’albo-gioco sullo yoga bambini, vi informiamo che sabato 6 maggio alle ore 17.00 presso il Brollo Perosa di Remanzacco presentiamo il libro “Yoga che emozione”, si apre così l’annuncio di Paola Bezzo, insegnante yoga per bambini ideatrice del metodo Yoga in Fiore che opera in Friuli ormai da 8 anni. In questo lasso di tempo, spiega Besso, oltre allo yoga con i bambini è nata una scuola di formazione per nuovi insegnanti Yoga Bambini, ne contiamo già 150 che operano nelle scuole, palestre e centri olistici. Il volume edito da Mimebù, con testo di Elisa Vincenzi e illustrazioni di Michele Bosco, prevede anche di poter scaricare tramite qrcode una consulenza e i video delle posizioni fatti con i “nostri” bambini presenti all’interno del libro al parco la Busate sempre a Remanzacco. E’ stata una grande soddisfazione essere coinvolti dall’inizio nella stesura di questo libro e vederlo nascere. E’ un libro che sicuramente aiuterà la diffusione dello yoga bambini che ci sta così a cuore. Durante la manifestazione, patrocinata dal Comune di Remanzacco, oltre alla presentazione del libro curata da Michela Scartozzi, ci saranno laboratori e giochi per bambini e l’immancabile e gustosa merenda Yoga in Fiore: un’occasione per portare lo yoga al parco e divertirci assieme ai bambini e alle famiglie. Se ci conoscete, avete già un’idea di come sarà il nostro pomeriggio; se non ci conoscete, venite a sperimentare come può essere gioioso e giocoso praticare yoga con i bambini.