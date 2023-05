Domenica prossima finissage con visita guidata alla mostra Parole di pelle a Rivignano – Teor (Ud)

Domenica 7 maggio ai Magazzini del Sale di Villa Ottelio Savorgnan nell’antico borgo di Ariis, nel Comune di Rivignano Teor, chiude con un’ottima affluenza di pubblico, la mostra di gruppo PAROLE DI PELLE, realizzata con il sostegno del Comune di Rivignano-Teor e la collaborazione del Comitato Villa Ottelio Savorgnan.

Accompagnato dalle visite guidate a cura di Eva Comuzzi ( ore 16 e ore 17.30 ) il pubblico potrà apprezzare per l’ultima volta le opere esposte di FILIPPO BERTA, MARISA BIDESE, CAROLINA BISIOLI + LONA fanzine, ALVISE BITTENTE, ANOUK CHAMBAZ, PIERMARIO CIANI, EMMA COLLAUZZO, NEBOJŠA DESPOTOVIĆ, BEATRICE FAVARETTO, NICOLA FORNONI, ALDO GHIRARDELLO, SILVIA GIAMBRONE, RUBEN MONTINI, CHRISTIAN NICCOLI, VALE PALMI, TIZIANA PERS, TOMMASO SANDRI, ADELISA SELIMBAŠIĆ, ZOYA SHOKOOHI, CHIARA VENTURA, LUCIA VERONESI, DEBORA VRIZZI , MARIA GIOVANNA ZANELLA, LINDA ZENNARO.

Dalle ore 18.45 avrà inizio il finissage (a ingresso gratuito) con la video installazione DIBANTS di MARCO LONDERO e il concerto di LUCAS GABRIELE.

Si tratta di un’ampia esposizione di gruppo in cui gli artisti invitati riprendono le tematiche generali del progetto offrendo un ulteriore sviluppo del tema ‘il corpo proibito’ che racchiude in sé due estremità, l’una il “corpo gettato nell’azione” di pasoliniana memoria, l’altro il doppio binario sul quale essi si muovono, per un verso il corpo come terreno di creatività, stratificazione di sensi, di resistenza e di contro-narrazione della realtà, dall’altro il corpo veicolo di contagio e artefice della distanza sociale – effetto collaterale della pandemia – con cui abbiamo dovuto fare i conti molto a lungo.

La mostra PAROLE DI PELLE fa parte della Rassegna di arte contemporanea PASOLINI CHI? IL CORPO COME STRUMENTO DI LOTTA NELL’EPOCA DELLA CANCEL CULTURE che segna anche la conclusione della parte espositiva del progetto curato da Eva Comuzzi e Orietta Masin , promosso dal Circolo ARCI Cervignano APS, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, Comune di Cervignano del Friuli, Comune di Rivignano – Teor e Cassa Rurale FVG, il patrocinio di PromoTurismo FVG e la collaborazione di numerosi enti pubblici e privati.