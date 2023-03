Autonomia differenziata e futuro della specialità Fvg. Dibattito domani in Cgil

Dialoghi su Autonomie e dintorni. E’ il titolo del dibattito che si terrà domani sera nel salone della Camera del lavoro di Udine, in viale Bassi 36, su iniziativa di Gino Dorigo, storico dirigente sindacale della Cgil. Sul tavolo, in particolare, il rapporto tra la riforma sull’autonomia differenziata, messa in cantiere dal Governo, e il futuro della specialità regionale. Ne discuteranno il segretario generale della Cgil di Udine Emiliano Giareghi, il giornalista Andrea Valcic, la sindacalista della Cisl Iris Morassi, oltre a Enzo Martines e Roberto Muradore, candidati al Consiglio regionale nelle elezioni di domenica e lunedì.