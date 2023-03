Il 1° aprile “Un pomeriggio in blu” con le esperienze in comunità dei Moduli Autismo di Pordenone

– In occasione della XVI Giornata Mondiale per la consapevolezza sull’Autismo, operatori e beneficiari dei Moduli per l’Autismo di Pordenone hanno organizzato un evento unico nel suo genere che si terrà sabato 1° aprile a Pordenone. A partire dalle 15 il Teatro dell’Oratorio di Borgomeduna si aprirà solo per le famiglie dei giovani adulti che frequentano i moduli attivi in città, per “Un pomeriggio in blu. Le esperienze in comunità dei Moduli Autismo”, evento organizzato e promosso da Azienda sanitaria Friuli Occidentale, Cooperativa sociale Itaca, La Casa dell’Autismo e Compagnia teatrale Don Chisciotte.

I Moduli per l’Autismo di Pordenone nascono dalla co-progettazione tra AsFO e Itaca per implementare l’inclusione all’interno della comunità locale di giovani con autismo e problemi del comportamento. Partecipanti attivi di tale processo inclusivo sono i familiari dei beneficiari che, attraverso la formula dell’associazionismo, sono stati compagni e sostenitori della difficile strada verso l’adultità delle persone affette da spettro autistico.

Lo spettacolo teatrale “Lune diverse: quando i desideri si avverano”, che vedrà protagonisti gli stessi beneficiari, è l’esito conclusivo del laboratorio teatrale proposto nei Moduli per l’Autismo di Villanova e Borgomeduna, realizzato grazie alla collaborazione con la Compagnia Teatrale Don Chisciotte di Luca Maronese, operatore di teatro ed educazione.

Grazie ad una prima fase di osservazione, effettuata attraverso l’attivazione di laboratori esperienziali dedicati al riconoscimento delle emozioni, al potenziamento delle abilità imitative ed empatiche e grazie al supporto delle équipe educative, Maronese è riuscito a conoscere in modo approfondito i ragazzi, ideando e mettendo in scena uno spettacolo che prende spunto dalle loro caratteristiche e personalità. Tre custodi della luna, tre viandanti e due simpatici aiutanti: questi i protagonisti della storia che propone un viaggio alla scoperta di sé stessi e dei propri sogni.

Lo spettacolo è stato organizzato con la partecipazione attiva delle équipe educative e dei beneficiari dei tre Moduli per l’Autismo di Pordenone, Borgomeduna, Via Canaletto, Civico 11 a. Ognuno di loro ha contribuito alla realizzazione dell’evento teatrale creando e allestendo le scenografie, partecipando alle prove, cimentandosi nel ruolo di protagonisti e collaborando con entusiasmo anche all’organizzazione del rinfresco finale.