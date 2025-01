Autonomia differenziata, le ragioni del referendum: convegno alla Cgil 

Domani (sabato 18 gennaio) alle 10 un convegno alla Camera del lavoro di Udine. Tra i partecipanti il segretario confederale della Cgil nazionale Cristian Ferrari e la costituzionalista Barbara Pezzini. È attesa a giorni la decisione finale della Corte Costituzionale sull’ammissibilità del referendum abrogativo della legge Calderoli sull’Autonomia differenziata. Il giudizio della Consulta è l’ultimo scoglio da superare per arrivare al voto per abrogare l’intera norma (legge 86 del 26 giugno 2024), come chiedono gli elettori che hanno firmato per il referendum, 1 milione e 300 mila italiani, e cinque regioni. In vista della pronuncia della Consulta, e per ribadire le ragioni del referendum, la Cgil di Udine organizza un convegno che si terrà domani, sabato 18 gennaio, con inizio alle 10, nella sede della Camera del Lavoro, in via Gio Batta Bassi 36. Parteciperanno nell’ordine il segretario generale Emiliano Giareghi, la costituzionalista Barbara Pezzini, docente dell’Università di Bergamo, Daniele Dovenna a nome dei comitati No Autonomia differenziata, Carlo Baldassi dell’Anpi di Udine e il segretario confederale della Cgil nazionale Cristian Ferrari, che terrà l’intervento conclusivo.