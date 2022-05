Aviano: 100 anni della Latteria di Marsure.

Le latterie, primo esempio storico di cooperazione in Friuli Occidentale e ora realtà che guardano al futuro: importante traguardo per la Latteria Sociale di Marsure (Comune di Aviano), presieduta da Manuel Candotto Carniel, che sabato 21 maggio celebrerà i suoi 100 anni di attività. Associata a Confcooperative Pordenone, insieme alle consorelle di Palse (Comune di Porcia) e di Maron (Comune di Brugnera) - anch’esse facente parte dell’ente cooperativo - ha dato vita al progetto Fildilat - Latterie pordenonesi di filiera, associazione temporanea d’impresa che promuove i propri prodotti a km zero in maniera unitaria. “Un traguardo davvero significativo - ha commentato il presidente di Confcooperative Pordenone Luigi Piccoli - quello del secolo di attività per la Latteria di Marsure. Proprio poco distante dal borgo avianese, a Maniago, nel 1882 è nata la prima cooperativa del Friuli Occidentale e anch’essa era una latteria. Da allora la cooperazione ha continuato a mantenere viva l’economia solidale che è una caratteristica del nostro territorio, dove l’unione delle forze porta benessere a tutti i soci e alle comunità interessate. La sinergia tra Marsure, Palse e Maron è un ulteriore esempio di questa vocazione che guarda al futuro”. Come detto sabato 21 maggio è previsto a Marsure il primo appuntamento di Latterie Aperte, evento organizzato per far conoscere il mondo delle storiche filiere del latte pordenonesi. In programma su prenotazione, nella mattinata visite alla latteria con i casari, laboratori di illustrazione e cucina per bambini, mentre nel pomeriggio si potrà fare il giro turistico delle stalle dei soci conferitori. Nell’evento si inseriscono però per l’appunto anche i festeggiamenti per il centenario della latteria, supportati dalla Pro Loco di Marsure, con alle 11,00 il Convegno “ La Latteria Sociale di Marsure compie 100 anni e ancor oggi fa vivere il territorio guardando al futuro” e la presentazione di una bella e documentata pubblicazione sulla sua storia che si intreccia con quella della comunità locale. Nel convegno si parlerà anche del valore sociale ed economico delle latterie di paese in Friuli Venezia Giulia e di politiche e interventi regionali a sostegno di imprese e filiere del settore lattiero caseario. Relatori saranno l’esperto di storia locale Maurice Tassan, il giornalista Adriano Del Fabro, la dirigente regionale Karen Miniutti e a conclusione è previsto l’intervento dell’assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittica e montagna, Stefano Zannier. In rappresentanza del mondo della cooperazione interverrà il presidente regionale di Fedagripesca FVG Venanzio Francescutti.