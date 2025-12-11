Avs: «bilancio da miliardi, ma per chi muore di freddo resta solo il silenzio

“Mentre in Aula si discute una legge di bilancio da 6 miliardi e mezzo di euro, la maggioranza è riuscita a non trovare nemmeno il tempo per chiedersi come sia possibile morire di freddo in questa regione” così in una nota congiunta Serena Pellegrino, consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra, e Elisa Moro, segretaria SI di Trieste.

“Non è un problema di risorse: i soldi ci sono e lo vediamo bene quando si tratta di finanziare opere, bandi su misura o bandierine propagandistiche. Quello che manca è la decisione politica di dire che nessuno deve essere costretto a vivere – e a morire – per strada. In questo bilancio le persone senza casa e senza diritti non sono neppure un pensiero laterale: sono semplicemente espunte dal perimetro delle cose che contano. Sosteniamo il presidio ‘Umanità negata’ che nel pomeriggio si è riunito davanti al Consiglio regionale e che ha riportato al centro le quattro morti di queste settimane: uomini arrivati in Friuli Venezia Giulia in cerca di protezione, ritrovati senza vita in luoghi che la politica considera marginali, pur sapendo da anni che lì si concentrano persone senza alloggio, in attesa perfino di poter formalizzare una domanda di asilo.” continuano le esponenti rossoverdi.

“Come Alleanza Verdi e Sinistra rivendichiamo un’altra idea di città e di regione: non quella che misura il proprio successo in metri quadri ‘valorizzati’, ma quella che si giudica da quante persone riesce a tenere al caldo e al sicuro. Per noi sicurezza vuol dire questo: sapere che nessuno è costretto a scegliere tra il freddo della strada e un tetto di fortuna in un posto pericoloso. Se accettiamo che si possa morire così, a pochi passi dal centro, allora il problema non sono ‘gli ultimi’: siamo noi, è la politica che ha smesso di fare il proprio mestiere. Alla destra di questa regione piace identificarsi come ‘Io sono Friuli Venezia Giulia’, già ribadito in questi giorni, ma un Friuli Venezia Giulia che non vede e lascia morire le persone di freddo non ci rappresenta. La legge di bilancio in discussione in questi giorni dovrebbe essere il momento in cui la Giunta sceglie finalmente di affrontare il tema.” concludono Pellegrino e Moro.