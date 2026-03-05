AVS e PD e la civica Sacile Partecipata e Sostenibile lanciano iniziativa sulla Casa di Comunità di Sacile

“La casa di comunità che c’è…ma non c’è” è il titolo dell’iniziativa pubblica di Alleanza Verdi e Sinistra e Partito Democratico/Sacile Partecipata e Sostenibile che si svolgerà a Sacile venerdì 6 marzo alle 18 presso la sala del ballatoio di Palazzo Ragazzoni.

Durante la serata si parlerà della Casa di Comunità e di come la Regione abbia deluso le aspettative non solo del territorio di Sacile ma anche di quello di Maniago, in entrambe le città infatti mancano sia gli spazi dedicati che il personale che ci dovrebbe operare. Di una cosa siamo certi: L’incontro pubblico organizzato dal Sindaco e che ha visto la presenza di Riccardi non ha sciolto alcun nodo, permangono infatti i ritardi per la realizzazione della struttura, il mancato rispetto delle Linee Guida, le informazioni che mancano ai cittadini.

Alzeremo inoltre lo sguardo al più ampio contesto della provincia e della Regione, dove il disegno della giunta Fedriga di indebolire la sanità pubblica gratuita sta arrecando danni irreversibili ai cittadini e sta sfaldando la maggioranza. Insieme faremo crescere le proposte che dovranno convergere in un programma Comune delle opposizioni che si preparano a governare la Regione, ci faremo trovare pronti a questa sfida.

Interverranno le consigliere comunali Pd-Sps Rossana Casadio e Patrizia Del Col, i dottori responsabili regionali sanità Nicola Delli Quadri (PD) e Calogero Anzallo (Sinistra Italiana), concluderà Sebastiano Badin, segretario regionale Sinistra Italiana.