AVS su Tpl: criticità legate soprattutto alla mancanza di autisti e quindi al taglio delle corse

“L’audizione di oggi in IV Commissione ha palesemente evidenziato quanto la programmazione e la gestione del trasporto pubblico locale su gomma sia un esercizio fragile e caratterizzato da gravi difficoltà che per tanto, troppo tempo, è stato tenuto sotto traccia dalla politica che governa la Regione FVG.”

Così in una nota la Consigliera Regionale Serena Pellegrino, Alleanza Verdi e Sinistra, a margine della seduta in IV Commissione dove sono stati ascoltati operatori di ‘Arriva’ che gestisce il servizio nella ex provincia di Udine.

“Le criticità emerse includono la carenza di personale, soprattutto fra gli autisti, che ha portato a tagli di corse, difficoltà del servizio nelle aree interne e montane, ovvero in quei territori più distanti dai servizi essenziali e dai centri urbani e che spesso sono a rischio spopolamento, senza dimenticare l’impatto delle emergenze meteorologiche che interrompono i collegamenti, specialmente nelle zone più disagiate della Regione. Mancanza di attenzione al gender gap, alla corretta coniugazione fra vita lavorativa e quella privata, alla violenza aumentata e quindi all’insicurezza a cui è sottoposto il personale sono solo alcuni degli aspetti evidenziati in IV Commissione, una Commissione che è sempre molto attenta ai problemi socio-ambientali della nostra Comunità e del Territorio. Un allarme sollevato dagli stakeholder che però non è stato colto con immediatezza.”

E prosegue Pellegrino “Ho rimarcato come il nodo centrale sia la mancanza di autisti, considerando che il lavoro dell’autista sia poco attrattivo fra i giovani, poco pagato, usurante e di grande responsabilità a cui vengono richiesti un numero importante di ore di straordinario che, soprattutto per la donna, diventa ingestibile per la sua stessa esistenza socio-familiare. Nonostante i grossi investimenti fatti dalla Regione a supporto delle spese del TPL ho evidenziato come il contratto sia stato assunto con la promessa di allungare le tratte esistenti, ma in questo momento non vorremmo che sia solo una promessa scritta sulla sabbia. La vetustà del parco mezzi – conclude Pellegrino – è un tema che è emerso durante la mattinata e ho posto la questione relativa a una loro possibile sostituzione con quelli senza autista che potrà essere parte della soluzione della carenza di personale, ovviamente non in tempi stretti perché sono poche le città Smart, senza ignorare come l’automazione possa diventare esso stesso un ulteriore problema: se oggi c’è un forte deficit del numero di autisti, la sostituzione dei conducenti con una tecnologia avanzata che sta già vedendo in alcune città italiane delle sperimentazioni positive, può creare per contro una conseguente disoccupazione verso chi ha il mio personale plauso per l’enorme responsabilità nella gestione e nell’avere tra le mani la vita di migliaia di persone ogni giorno.”