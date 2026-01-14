Iran: sabato a Trieste Pd Fvg in piazza con chi chiede diritti e libertà

“Come sta facendo il Pd a livello nazionale e in tante altre città, testimoniamo massima vicinanza e solidarietà al popolo iraniano nuovamente nelle strade per manifestare contro il regime teocratico autoritario. Aderiamo perciò alla manifestazione promossa dalla Comunità iraniana di Trieste con gli studenti persiani che frequentano l’Università cittadina. E’ urgente sostenere le voci che diffondono la conoscenza sui tragici eventi che si stanno verificando in Iran e che rivendicano il diritto di poter decidere in libertà il futuro di quel Paese”. La segretaria e la vicesegretaria regionale del Pd Fvg Caterina Conti e Lucia Giurissa, rendono nota l’adesione del partito alla manifestazione “Possono spegnere internet. Non possono spegnere la libertà” convocata venerdì 17 gennaio a Trieste “contro la repressione e il silenzio, a sostegno del popolo iraniano, in memoria delle vittime della repressione e per la libertà, i diritti umani e la democrazia”.

“Ancora una volta sono giovani a sopportare l’urto più duro – aggiungono le due esponenti dem – di una repressione che diventa più feroce di ora in ora, mentre i morti sono ormai migliaia e ci giungono notizie terribili di incursioni, sparatorie e saccheggi nelle case delle persone uccise. Non possiamo rimanere inerti di fronte a questo massacro”, concludono.