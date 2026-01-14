Geriatria per acuti in FVG: interrogazione sui posti letto e sulla presa in carico degli anziani negli ospedali

La consigliera regionale Simona Liguori ha presentato un’interrogazione alla Giunta regionale sul tema dei posti letto di Geriatria ospedaliera per malati acuti in Friuli Venezia Giulia, nel più ampio contesto dell’assistenza ospedaliera alla popolazione anziana, in costante crescita in Regione. “É noto – spiega Liguori – che la maggior parte dei pazienti anziani vengono ricoverati nei reparti di Medicina. Si tratta spesso di ricoveri appropriati dal punto di vista clinico, ma che non sempre consentono una presa in carico pienamente adeguata alla complessità tipica dell’età avanzata. Infatti il paziente anziano è frequentemente portatore di pluripatologie, fragilità, declino funzionale e bisogni clinico-assistenziali che richiedono un approccio multidimensionale. I reparti di Geriatria, per competenze specifiche e modelli organizzativi, sono strutturati per rispondere a questa complessità, con particolare attenzione alla valutazione globale della persona, alla prevenzione delle complicanze, alla continuità assistenziale e alla pianificazione della dimissione.”

Il ricovero in Geriatria può rappresentare quindi un valore aggiunto rispetto al ricovero in Medicina interna, non in alternativa ma in integrazione, soprattutto per gli anziani fragili e complessi.

In Regione esiste una struttura operativa complessa di Geriatria ospedaliera per acuti, rappresentata dal reparto di Trieste che ha avuto negli anni una contrazione dei posti letto. A tale proposito Liguori con l’interrogazione chiede alla Giunta regionale di chiarire quanti siano attualmente i posti letto effettivi di Geriatria per acuti in ambito ospedaliero regionale; e se tale dotazione sia adeguata, in particolare nei periodi di maggiore pressione assistenziale, e chiede inoltre di conoscere se vi siano pazienti geriatrci seguiti “fuori reparto”.

“ L’interrogazione – conclude Liguori – é volta anche a comprendere quali azioni si intendano intraprendere per rafforzare e valorizzare le cure geriatriche ospedaliere in Friuli Venezia Giulia, anche in relazione alla crescente domanda di assistenza da parte della popolazione anziana”.