SI/AVS: al fianco del Popolo iraniano, per la democrazia e l’autodeterminazione

«Le notizie che arrivano dall’Iran sono drammatiche e impongono una presa di posizione chiara e inequivocabile a difesa di chi protesta contro un regime che reprime nel sangue il dissenso. Come Alleanza Verdi e Sinistra saremo presenti in tutte le piazze di solidarietà al popolo iraniano. Chiediamo al governo italiano di assumere una posizione netta e coerente con la difesa dei diritti umani. L’Unione europea, che ancora una volta mostra una profonda debolezza, deve far sentire la propria voce con una iniziativa diplomatica. Allo stesso tempo, è indispensabile scongiurare qualsiasi attacco militare degli Stati Uniti: un allargamento del conflitto sarebbe gravissimo e avrebbe conseguenze devastanti per l’intera regione e per la popolazione civile. Il popolo iraniano deve essere libero di scegliere il proprio destino, Senza nostalgie per il regime sanguinoso e corrotto dello Scià». Così in una nota Sebastiano Badin, segretario regionale di Sinistra Italiana.