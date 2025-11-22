Badin e Pellegrino (Avs): persi i finanziamenti pnrr per la casa della comunità di Sacile (Pn)

“Cronaca di un disastro annunciato: come ampiamente previsto e denunciato la Casa della Comunità di Sacile non sarà pronta a marzo 2026 e soprattutto non si farà col finanziamento Pnrr ma con fondi regionali. Questo nonostante Riccardi non più di due giorni fa abbia dichiarato che è stato ridefinito un nuovo cronoprogramma che prevede la fine dei lavori a marzo 2026. ” dichiarano Sebastiano Badin, segretario regionale di Sinistra Italiana, e Serena Pellegrino, consigliera regionale di Alleanza Verdi e Sinistra.

“In questi mesi da AsFO e Regione sono arrivate solamente rassicurazioni alle preoccupazioni dei cittadini del Sacilese, mentre noi di Alleanza Verdi e Sinistra e la consigliera comunale Casadio denunciavamo i ritardi. Evidentemente qualcuno ha mentito sapendo di mentire.” incalzano Badin e Pellegrino.

“Sul Punto di Primo Intervento, Riccardi ha sempre dichiarato che è una questione di strutture e non di funzioni. Ad ora manca la nuova struttura e le funzioni dei nuovi medici, non più specialisti di Pronto Soccorso, rappresentantano un abbassamento dei servizi per il Sacilese. L’intasamento del pronto soccorso di Pordenone e la fuga di pazienti verso il Veneto continueranno.” concludono Badin e Pellegrino.