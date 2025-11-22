Soppressione dei passaggi a livello a Udine città: la misura è colma. Sarà presidio l’11 dicembre davanti al Consiglio Regionale

Si è svolta questa mattina nella Sala Kugy della sede della Regione FVG in via Sabbadini 31 a Udine, la prevista conferenza stampa indetta dalla Consigliera regionale Rosaria Capozzi del MoVimento 5 Stelle e dal Consigliere regionale Furio Honsell di Open Sinistra FVG con lo scopo principale di dare voce ai cittadini udinesi e ai rappresentati del Circolo Mansi, che da tempo seguono le vicende relative al nodo ferroviario di Udine e al trasferimento di tutti i convogli, merci e passeggeri, attraverso la già operante, ed oggi sottoutilizzata, linea “interata”, consentendo così di risolvere l’annosa questione della chiusura dei cinque passaggi a livello che di fatto, molte volte al giorno, rendono dicotomica la città di Udine creando non pochi disagi agli abitanti ed in generale alla mobilità cittadina. La proposta dei cittadini sarebbe quella di tramutare l’attuale sedime occupato di binari in parco urbano, creando così un lungo corridoio verde, un nuovo polmone per la città. La novità principale emersa nel corso dell’incontro è che verrà convocato per l’11 dicembre prossimo un presidio a Trieste per chiedere cin forza la risoluzione dei problemi passando anche una richiesta di dimissione dell’Assessore regionale alle infrastrutture e territorio Cristina Mirante, incapace a detta degli esponenti deli comitati di dare risposte reale e non la solita pappardella verbale fatta di promesse, scuse spesso risibili ma soprattutto, hanno detto nel corso dell’incontro, prendendo per i fondelli i cittadini di Udine attraverso la sciorinatura di nuovi e vecchi “cronoprogrammi”, iter autorizzativi ed ogni genere di artificio burocratico, per nascondere la realtà di una palese incapacità di affrontare i problemi, iniziando magari a studiarli. Ed in effetti sulla vicenda del nodo ferroviario di Udine continuano ad accumularsi domande senza

risposta e soprattutto assenza di effettiva trasparenza. Da parte loro i consiglieri regionali presenti hanno ribadito che i cittadini meritano di sapere a che punto sia davvero la vicenda: “Chiediamo totale trasparenza sulle risorse, sul cronoprogramma e sulle prospettive reali dell’intervento. Non pretendiamo nulla di straordinario: solo informazioni complete, verificabili e finalmente pubbliche” hanno spiegato Honsell e Capozzi che richiamano la Regione alle proprie responsabilità: “Il nodo

ferroviario è strategico per la città di Udine e per l’intera regione. Non si può andare avanti a colpi di annunci. Su progetti di questa portata serve una comunicazione istituzionale chiara e un’assunzione di responsabilità piena.” Capozzi e Honsell hanno quindi confermato la loro presenza al presidio organizzato in occasione della prossima seduta del Consiglio regionale: “Saremo al fianco dei cittadini. Continueremo a chiedere con decisione che la Regione faccia la sua parte e dia risposte

che finora non si sono viste.”