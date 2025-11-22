Presentato a Gorizia il progetto di green mobility “ecomove”

APT Gorizia ha presentato EcoMove, il nuovo progetto dedicato alla transizione ecologica del trasporto pubblico, nato per ridurre l’impatto ambientale e promuovere una mobilità più sostenibile. L’iniziativa, che parte del Programma Operativo di Rinnovo Evolutivo del Parco Mezzi (PREPM) della Regione Friuli-Venezia Giulia, rappresenta un passo decisivo nel rinnovo completo della flotta e nel potenziamento delle infrastrutture aziendali entro il 2030.

Per sostenere questa strategia sono stati programmati investimenti rilevanti per un totale di oltre 59 milioni di euro. Di questi, quasi 23 milioni di euro sono destinati alla realizzazione di infrastrutture come l’impianto a BioLNG e la stazione di ricarica per bus elettrici a Gorizia, un impianto di produzione e rifornimento a idrogeno alimentato da un parco fotovoltaico a Monfalcone e un’area di ricarica elettrica a Grado, oltre all’efficientamento energetico della sede di Gorizia e la realizzazione della nuova sede di Monfalcone, complementare all’H2.

APT ha previsto inoltre la sostituzione complessiva di 76 mezzi di nuova immatricolazione con un focus particolare sui mezzi urbani, per i quali la quota green passerà dal 26% attuale all’81% nel 2030. Entro questo termine, la flotta sarà composta principalmente da mezzi elettrici e a idrogeno, contribuendo in modo significativo alla riduzione delle emissioni di CO2 e al miglioramento della qualità dell’aria nelle città servite. Nel dettaglio, al 31.12.2025 sono già operativi 19 bus elettrici in servizio a Gorizia e Grado, 17 mezzi LNG per il trasporto extraurbano e sono stati ordinati (gara assegnata) 9 mezzi a idrogeno per Monfalcone.