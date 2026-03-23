Badin (SI/AVS): I cittadini respingono assalto di Meloni alla Costituzione. Ora accelerare su coalizione.

“La straordinaria vittoria del No al referendum, nonostante l’asfissiante presenza mediatica di Meloni, è una vittoria dei cittadini che hanno difeso la Costituzione dall’assalto della Destra al governo.

I cittadini hanno voluto dare un segnale chiaro: non si scappa dai guai giudiziari imbavagliando la magistratura.” così in una nota Sebastiano Badin, segretario regionale di Sinistra Italiana.

“Alleanza Verdi e Sinistra ha assicurato il voto a 11 mila fuori sede, contribuendo quanto possibile a contrastare l’astensione voluta e cercata dal governo. Il governo ha fatto di tutto per impedire la partecipazione dei giovani al voto, i ragazzi invece si sono recati alle urne e hanno votato in massa per il No.Gli italiani hanno scelto ancora una volta di difendere la Costituzione da tentazioni autoritarie.” incalza Badin.

“La nostra forza politica è pronta a governare, si tratta del momento giusto per fare un passo in avanti sui programmi e sulla coalizione progressista: la sconfitta politica della Meloni, di Nordio e di tutto il centrodestra su un loro cavallo di battaglia segna il fatto che il governo Meloni non ha più il consenso del Paese. AVS si mette subito all’opera per portare i temi dei salari, della pace e della difesa dell’ambiente al governo del Paese e della Regione, dove la maggioranza di fatto non esiste più da tempo”. conclude l’esponente di Alleanza Verdi e Sinistra.