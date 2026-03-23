Referendum: Rojc (Pd), italiani sanno quello che conta

“Una lezione per tutti quanti pensano si possa strattonare con superficialità la nostra Costituzione, nei momenti importanti i cittadini italiani hanno dimostrato di sapere quello che conta davvero. Per questo risultato vanno ringraziati i nostri iscritti e i volontari, le associazioni e la società civile che si sono impegnati in una campagna lunga e difficile, dall’esito incerto sino alla fine. Grazie anche ai magistrati e agli avvocati che hanno dato un grande contributo sostenendo con forza e competenza le ragioni del No”. Lo afferma la senatrice Tatjana Rojc (Pd), commentando il voto al referendum costituzionale.

“Ringrazio in particolare gli elettori del mio Comune che – aggiunge la senatrice dem – a gran voce hanno confermato di essere affezionati alla Carta costituzionale e alle fondamenta della nostra democrazia”.