Giustizia. Capozzi (M5S): No vittorioso, fallita operazione politica calata dall’alto

“Esprimiamo grande soddisfazione per l’esito del referendum, che ha sancito una netta vittoria del ‘No’. Il dato politico che emerge, tuttavia, va ben oltre il merito del quesito, inclusa la separazione delle carriere”.

Lo rimarca a caldo, attraverso una nota stampa sul tema della riforma della giustizia, la consigliera regionale Rosaria Capozzi (MoVimento 5 Stelle), aggiungendo anche che “quello che si registra, in particolare, è il fallimento di un’operazione politica che non ha saputo costruire consenso, né tantomeno interpretare le priorità reali del Paese”.

“Non si è trattato soltanto di una bocciatura tecnica, ma altresì di una risposta chiara – specifica l’esponente pentastellata, riferendosi all’appuntamento con le urne per il referendum tematico – a un’iniziativa percepita come distante, calata dall’alto e priva di una visione credibile. Il tentativo di trasformare un tema complesso in uno scontro semplificato ha finito per rivelare tutti i limiti di un’azione politica debole e poco radicata”.

“Il voto dei cittadini è stato inequivocabile: non solo è stato respinto il contenuto del referendum, ma è stata anche sconfessata l’impostazione politica che lo ha promosso. È un segnale forte – precisa Capozzi a scrutinio ancora in corso – per chi pensa di poter aggirare il confronto reale con scorciatoie comunicative o iniziative prive di un autentico consenso popolare”.

“Proprio da queste considerazioni – sottolinea infine la rappresentante del M5S – è necessario ripartire con sempre maggiore serietà e responsabilità. Le riforme della giustizia, così come ogni passaggio delicato per l’assetto istituzionale, non possono essere piegate a logiche di bandiera, ma richiedono ascolto e una reale capacità di costruire convergenze”.

“Il risultato di questo referendum – conclude Capozzi – dimostra che, senza questi elementi fondamentali, ogni iniziativa è destinata a fallire”.