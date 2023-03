Bagnaria Arsa sempre più comunità educante green

Bagnaria Arsa è sempre più green, lo dimostra il successo di partecipazione raggiunto con l’edizione 2023 della Giornata Ecologica, una serie di sette eventi promossi da Comune e associazionismo locale, che ha visto il diretto coinvolgimento di una 50ina di alunne e alunni della scuola primaria Margherita Hack con gli educatori della Cooperativa sociale Itaca.

La rassegna ha infatti dimostrato di essere preziosa occasione per la comunità di rinsaldare una “sinergia educante” all’insegna dell’ambiente, prima tra tutte quella con la locale scuola primaria che, grazie all’impegno degli alunni e al coordinamento delle insegnanti, ha partecipato attivamente a diversi appuntamenti con il prezioso sostegno delle famiglie.

Ricco il ventaglio delle iniziative proposte tra il 13 e il 25 marzo, con il clou nel fine settimana del 18-19 marzo. Amministratori, insegnanti e educatori della Cooperativa sociale Itaca hanno fatto vivere a ragazzi e ragazze un’esperienza di piantumazione per imparare a prendersi cura del mondo intorno a loro, potenziando abilità come pazienza, attenzione e costanza in uno spirito sano e armonioso di cooperazione.

Nel corso della giornata del 15 marzo sono state coinvolte tre classi, due quarte e una quinta per oltre 50 bambini, che hanno assistito ad una piccola e suggestiva narrazione animata a scuola, con tanto di quiz ludico con pulsantiera appositamente costruita in legno. La storia ha fornito elementi importanti per offrire consapevolezza agli alunni per le azioni successive di piantumazione dei bulbi nel vialetto di accesso della scuola, un luogo scelto con cura, né troppo soleggiato né troppo in ombra. Ora delle piante si prenderanno cura i bambini con impegno e responsabilità.

Più in generale le attività sono andate avanti durante tutta la settimana e sabato 18 marzo, inoltre, l’Amministrazione comunale ha partecipato per il primo anno all’iniziativa “Un albero per il futuro”, in collaborazione con la primaria Hack e Itaca. Durante la mattinata c’è stato l’atteso incontro con gli amici del Reparto Biodiversità dei Carabinieri di Tarvisio: i ragazzi e le ragazze hanno piantato ben cinque carpini bianchi nel viale di accesso laterale della scuola donando loro un nome ed un messaggio di speranza. Gli alberi sono stati poi inseriti nella mappa del progetto nazionale “Un Albero per il futuro 2023”. Una sorta di prosecuzione di quanto accaduto un mese prima con “M’illumino di meno”, quando il Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze si era preso cura del vicinissimo parco Don Gnocchi.

La settimana si è infine conclusa con la passeggiata ecologica che si è svolta durante il pomeriggio di sabato 18 e la mattina di domenica 19 marzo nelle varie frazioni e ha coinvolto circa 200 persone.

“Come amministratori siamo soddisfatti della riuscita di tutti questi eventi – sottolinea la sindaca Elisa Pizzamiglio – e continueremo a lavorare per una comunità sempre più attenta e rispettosa dell’ambiente, convinti che sia fondamentale partire dalle nuove generazioni, che sono il nostro futuro e potranno portare avanti questi importanti messaggi”.