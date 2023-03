Teatroescuola ERT: Mauro Covacich all’Auditorium Zanon per raccontare Svevo agli studenti

Uno dei più apprezzati scrittori italiani sarà impegnato in una lezione-spettacolo su Italo Svevo per gli studenti del capoluogo friulano. Si intitola, appunto, Svevo, la performance che Mauro Covacich terrà giovedì 30 marzo alle ore 11 all’Auditorium Zanon di Udine. I partner di questa iniziativa pilota per le Scuole secondarie di secondo grado udinesi sono l’I.S.I.S. Arturo Malignani e il progetto teatroescuola dell’Ente Regionale Teatrale del Friuli-Venezia-Giulia.

Mauro Covacich – in libreria da pochi giorni con il nuovo romanzo, L’avventura terrestre – tiene una lezione raffinata ed appassionante su uno dei numi tutelari della letteratura del Novecento. Lo spettacolo è il primo di una trilogia che include altri due giganti, legati alla città di Trieste: James Joyce e Umberto Saba. Il progetto nasce dal sodalizio tra il poliedrico scrittore triestino contemporaneo e il Teatro Stabile del FVG.

Si tratta di una incursione nel mondo di Svevo e della sua rivoluzionaria opera La coscienza di Zeno, di cui quest’anno ricorre il centenario. Mauro Covacich offre il suo interessante ed eccentrico punto di vista, muovendosi fra aneddoti di vita e analisi letteraria, portando lo spettatore in un breve viaggio di scoperta.

La sfida per Covacich, scrittore d’eccezione che calca la scena con sorprendente naturalezza, sarà di arrivare al cuore delle ragazze e dei ragazzi che si troverà davanti, per orientarli, con una luce guida in più, all’esplorazione di questo innovativo romanzo, che richiede al lettore una particolare attenzione e sensibilità.

Per ulteriori informazioni sulle attività per il mondo della scuola curate dall’Ente Regionale Teatrale del Friuli Venezia Giulia visitare il sito www.teatroescuola.it oppure scrivere a info@teatroescuola.it.