Ballottaggio Gorizia: Articolo Uno del FVG chiede a tutti i progressisti della città di dare il voto alla candidata a Sindaco Laura Fasiolo

Articolo Uno del FVG chiede ai propri elettori, così come a tutti i progressisti della città di Gorizia, di recarsi alle urne domenica prossima e di sostenere con il loro voto la candidata a Sindaco Laura Fasiolo.

La città isontina , infatti, potrà essere governata meglio e con più giustizia sociale se domenica prevarrà la candidata del centro sinistra. In gioco non c’è soltanto la possibilità di una Gorizia capitale della cultura nel 2025 con la guida di persone e di uno schieramento davvero all’altezza e sinceramente e profondamente europeo. È necessario, infatti, che domenica la città volti pagina, si liberi delle continue baruffe chiozzotte del centro destra cittadino. Ciò è tanto più necessario proprio in ragione delle stesse difficili situazioni presenti nella società isontina: lavoro, sanità, servizi pubblici, ambiente, cultura, futuro per i giovani, attenzione per gli anziani. Votare domenica Laura Fasiolo significa guardare al futuro con coraggio, sapendo di offrire alla città una guida preparata e all’altezza delle sfide presenti.