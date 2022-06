Elvis, lo sfavillante biopic sul Re del Rock, inaugura il cinema all’aperto del giardino “Loris Fortuna”!

Che sia morto a Memphis nel 1977 o che sia ancora tra noi o che sia addirittura sulla Luna (come alcuni suoi fan sostengono), una cosa è certa: Elvis Presley è stato veramente il Re! Uno dei padri fondatori del rock’n roll, Elvis non è stato solo un musicista innovatore ma anche un’icona, una piccola rivoluzione culturale che ha cambiato per sempre il modo di percepire la musica e il suo star-system. Una figura che ha lasciato un segno fortissimo, che ancora oggi influenza le nuove generazioni. Il regista australiano Baz Luhrmann porta sul grande schermo Elvis: nascita, crescita, apoteosi e inizio del declino di Elvis Aaron Presley, il mito di più generazioni, vengono raccontati e riletti attraverso lo sguardo del suo manager, il Colonnello Tom Parker (interpretato da Tom Hanks). Lo sfavillante biopic arriva al Visionario da mercoledì 22 giugno. E giovedì 23 giugno Elvis inaugura ufficialmente anche l'arena cinematografica all’aperto del Giardino “Loris Fortuna”, dove, fino al 31 agosto, sarà possibile godersi un film diverso ogni sera, dalle prime visioni ai numeri uno dell’ultima stagione, passando per varie sezioni tematiche e vari eventi speciali. Tra i titoli a tornare sul grande schermo all'aperto questa settimana Ennio, ritratto a tutto tondo del maestro Ennio Morricone (25 giugno), Belfast di Kenneth Branagh (26 giugno), Lunana - Il villaggio alla fine del mondo, primo film candidato all'Oscar per il Buthan (27 giugno) e Nostalgia di Mario Martone con Pierfrancesco Favino (28 giugno).

