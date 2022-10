Banche: Liva (Pd), con Fedriga e Zilli credito fuori da Fvg

“Il quadro del sistema bancario del Friuli Venezia Giulia è finalmente chiarito in modo definitivo: non abbiamo più niente. Tutto ampiamente previsto, tutto regolare, tutto alla luce del cosiddetto ‘mercato’. Tuttavia qualcuno noterà che ciò accade negli anni in cui la Lega e Fedriga hanno raggiunto potere e popolarità proponendosi come gli eroici difensori dei territori, dei beni e dell’autonomia. Altro che ‘prima Fvg’, ora il nostro credito è tutto in mano di altri”. Lo dichiara Renzo Liva del Pd Fvg, ricordando che “con il 28 di novembre scompare definitivamente la Friuladria”. “Sparisce quella che era la gloriosa e competitiva Banca Popolare di Pordenone. Con l’evidente compiacimento di Fedriga e dei suoi sodali, qualche mese fa è sparita la Banca di Cividale acquisita dai soci altoatesini che dovevano ‘aiutarla’. Prima ancora Fedriga e la sorridente assessora Zilli avevano ceduto Banca Mediocredito Fvg. Per fortuna che abbiamo Fvg Plus”.