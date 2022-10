“Dieci anni senza Wisława Szymborska” eventi a Udine il 14 e 15 ottobre

L’associazione APS KLARIS di Udine propone per venerdì 14 e sabato 15 ottobre nel capoluogo friulano due eventi per ricordare la poetessa polacca Wisława Szymborska, a dieci anni dalla sua morte. Il primo appuntamento dedicato a quella che è considerata la più importante e conosciuta autrice polacca del secondo Novecento, insignita del Premio Nobel per la letteratura nel 1996, è fissato per le 17.30 di venerdì 14 ottobre nella Sala Antivari dell’Hotel Astoria Italia di Udine (Galleria Antivari, piazza XX settembre 24). Il secondo incontro avrà luogo con inizio alle 16 di sabato 15 ottobre nella libreria Feltrinelli di Udine (Galleria Bardelli, Via Paolo Canciani 15). In questo caso Michał Rusinek interverrà anche in veste di autore di testi per l’infanzia, incontrerà i bambini della Scuola Polacca di Udine, coordinata dall’associazione APS KLARIS https://klarisweb.wordpress.com e https://www.facebook.com/AssociazioneKlaris.